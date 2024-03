Nozze in ville o agriturismi. Ecco come "candidarsi"

Matrimoni e unioni civili in ville e agriturismi, a Poggio a Caiano c’è il bando per chi vuole proporre al Comune locali da destinare allo Stato Civile distaccato. Il consiglio comunale ha approvato nell’assemblea del 28 febbraio il "Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la dichiarazione di unioni civili" e prevede appunto che tali celebrazioni possano avvenire in una sede distaccata dell’ufficio di Stato Civile. A Carmignano, ad esempio, già da diversi anni è possibile sposarsi in ville come quella di Artimino o in agriturismi e l’iniziativa ha generato un indotto economico notevole per le strutture che hanno la possibilità di abbinare la cerimonia al ricevimento. In base al regolamento approvato dal Comune di Poggio gli immobili da proporre devono evidenziare un significativo pregio storico, paesaggistico, architettonico o ambientale ovvero deve trattarsi di qualificati agriturismi o strutture ricettive. Nella documentazione da presentare dovrà essere allegata una planimetria dell’immobile e fotografie che illustrino il locale, la sala, l’immobile e l’esterno dell’edificio. Le domande saranno esaminate da una commissione e verrà poi approvato un elenco dei locali ritenuti idonei.

Per informazioni: 055.8701236. La modulistica è sul sito www.comune.poggio-a-caiano.po.it e deve essere inviata all’indirizzo di posta certificata [email protected] entro il 27 marzo.

M. Serena Quercioli