Notte delle edicole a Prato: “Abbiamo bisogno di tutele”

Prato, 17 ottobre 2023 – La Notte delle edicole stasera ha riscontrato numerose adesioni a Prato e in provincia e nasce da un’iniziativa del Sindacato nazionale giornalai per chiedere adeguate misure di sostegno alla categoria. A Prato edicola aperta e illuminata in piazza San Francesco dove Alessio Pollastri ha riunito una quindicina di colleghi e insieme hanno incontrato il sindaco Matteo Biffoni, l’assessore al commercio Benedetta Squittieri e l’assessore al centro storico Giacomo Sbolgi. Tanti anche i cittadini che si sono avvicinati all’edicola per capire i motivi dell’insegna accesa così fuori orario.

“L’adesione – spiega Alessio Pollastri – è andata al di sopra delle aspettative e da parte degli amministratori c’è stata la volontà di recepire le nostre istanze. Il sindaco e l’assessore ci hanno chiesto di fargli avere le nostre richieste. Le edicole hanno tante potenzialità, sono un presidio sociale nelle città e nei paesi perché aperte con lungo orario ma per sopravvivere c’è bisogno di maggiori tutele, di interventi ministeriali e di incentivi per i giovani”.

Maria Serena Quercioli