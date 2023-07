Norgren nel chiostro di S. Domenico Un intreccio tra folk, blues e rock

Stasera, nell’ambito del festival delle Colline, ci sarà il concerto di Daniel Norgren con la sua band che ha firmato la colonna sonora della pellicola "Le otto montagne". Il concerto si terrà nel Chiostro di San Domenico alle 21,30. Il film si è aggiudicato il David di Donatello 2023 come miglior film, grazie anche alle sue struggenti musiche. Daniel Norgren intreccia blues, folk e rock. La musica di Daniel Norgren è segnata dal legame: l’artista con la band, il pubblico con la musica e il corpo con l’anima. L’ultimo album di inediti, "Wooh Dang", cattura la stretta chimica tra Norgren e la sua band, composta da amici di lunga data. Daniel Norgren, classe 1983, fa il suo debutto sulla scena musicale nel 2007 con "Kerosene Dreams".

Nel 2008 segue "Outskirt", questo secondo lavoro attira ben presto l’attenzione del pubblico e di un folto numero di appassionati di blues. Nel 2010 viene pubblicato “Horrifying Deatheating Bloodspider” e Norgren riceve la nomina a cantante e compositore svedese dell’anno. "Alabursy", il suo quinto album pubblicato ad aprile 2015, viene accolto con entusiasmo sia dalla stampa sia dal pubblico che lo acclama come uno dei lavori più interessanti dell’anno. A ottobre 2015 esce "The Green Stone", un disco personale che evoca le immagini familiari di Norgen: la sua casa, le persone che ama e degli affetti di cui sente la mancanza. Nel 2019 esce “Wooh Dang” e Ondarock lo descrive così: ”Daniel Norgren è uno dei tasselli mancanti della musica folk-rock americana, forse perché lui non è affatto americano, ma svedese, anche se “Wooh Dang” è il perfetto esempio di album ispirato dalla liturgia poetica di Bob Dylan, dalla rabbia sorda di Neil Young e dal nostalgico rock-blues alla Black Keys”.

Festival delle Colline proseguirà mercoledì 19 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano: sul palco saliranno gli Extraliscio. In programma fino al 24 luglio, il Festival delle Colline propone artisti e suoni che si sposano a meraviglia con luoghi d’arte e scenari naturali di Prato e delle Colline Pratesi. Info e programma completo www.festivaldellecolline.com.

Posti già esauriti, invece, stasera per "Giochi d’aria", ensemble di flauti con Tatiana Fedi, Luciano Tristaino, Manuela Romanelli e Francesca Gheri. Appuntamento nel sagrato della chiesa di San Fabiano.