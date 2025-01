"Niente drammi. Prenderemo punti pesanti"

"Una sconfitta pesante, per come è maturata e sopratutto perché abbiamo ‘dato ossigeno’ a una diretta concorrente per la salvezza. Purtroppo era una partita da non perdere e invece abbiamo perso. Bisogna archiviare in fretta e ripartire". E’ rammaricato Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Prato, dopo il ko per 2-0 incassato dalla prima squadra contro il San Marino al Lungobisenzio. Una sconfitta che interrompe una piccola serie positiva e che riporta decisamente con i piedi per terra tutto il sodalizio di via del Purgatorio, che dopo la vittoria contro lo United Riccione e grazie ai 19 punti raggiunti sognava di poter mettere un piede fuori dalla zona play out. Adesso, invece, con i punti che sono rimasti sempre 19, la Zenith Prato ha di nuovo il fiato sul collo dello stesso San Marino, salito a quota 18 al pari dello United Riccione.

Nel frattempo altre contendenti si sono avvantaggiate: il Corticella ha tirato fuori una super prestazione contro il Piacenza e lo ha raggiunto a quota 21, fuori dalla griglia delle preoccupazioni salvezza. Il Progresso grazie al pareggio con il Tuttocuoio è salito a quota 20, davanti ai pratesi. Per fortuna i fanalini di coda Sammaurese e Fiorenzuola sono stati entrambi sconfitti e sono rimasti in fondo al gruppo a quota 12 punti: "Avevamo stimolato la squadra in settimana, cercando di far capire l’importanza del match col San Marino. Purtroppo abbiamo giocato una partita sottotono da tutti i punti di vista – insiste Cammelli -. Abbiamo fatto male in tutti i reparti e dopo un primo tempo non bellissimo, ma dove comunque avevamo condotto le danze, siamo andati sotto di una rete, come spesso ci succede, per errori e piccole sbavature evitabili".

Adesso la Zenith Prato è attesa da due trasferte consecutive da incubo, contro Forlì e Tau Calcio, dove sarà difficile far punti: "Dobbiamo archiviare in fretta quanto accaduto e pensare alle prossime partite – conclude Cammelli -. E’ vero che sulla carta abbiamo due partite difficili, entrambe in trasferta, ma è obbligatorio cercare di provare a portare via punti".