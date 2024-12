Niente da fare per il Viaccia. Nuova sconfitta e ultimo posto

San Marco Avenza2Viaccia0

SAN MARCO AVENZA: Failli, Lattanzi, Bonuccelli, Conti, Benedini, Orlandi, Barducci, Dell Amico, Raffi, Marabese, Benedetti. A disp.: Fedele, Costi, Scremin, Lissoufi, Corbani, Pasquini, Scopis, Toracca. All. Cenderelli.

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi, Fedi, Ferroni, Ridolfi, Querci, Bellucci, Rozzi, Virdo. A disp.: Calvani, Pittala, Baldi, Varago, Aiello, Torcasso, Vannucci, Hisely. All. Giugni.

Arbitro: Castrignano di Pontedera.

Reti: 29’ Benedetti, 75’ Marabese.

Niente da fare per il Viaccia, che chiude il 2024 con l’ennesima sconfitta, stavolta sul campo difficile del San Marco Avenza. Primo tempo da dimenticare per la formazione pratese, che subisce l’iniziativa dei padroni di casa nella prima mezzora.

Al 29’ arriva anche il meritato gol del vantaggio locale, grazie al guizzo di Benedetti, che a tu per tu col portiere in posizione leggermente defilata trova comunque il modo di trafiggere Cecconi con un rasoterra incrociato e portare il San Marco Avenza sull’1-0. Preso lo schiaffo il Viaccia tenta di reagire, ma il primo tempo si chiude comunque con i padroni di casa in vantaggio di misura.

La squadra allenata da Giugni (nella foto) si rende però pericolosa, soprattutto nella ripresa, con un bel colpo di testa di Ferroni, ben neutralizzato dal portiere di casa Failli.

Ancora Viaccia in avanti con Ridolfi, che calcia a botta sicura da posizione favorevole, ma trova le gambe di un avversario ad impedire al pallone di arrivare in porta.

Si rivede in avanti anche la squadra di casa, che in ripartenza costringe Cecconi al miracolo per mantenere ancora aperta la partita.

Al 75’, però, al termine di un contropiede ben orchestrato in campo aperto per ribaltare il fronte dopo un tentativo offensivo ospite, il San Marco Avenza trova anche il raddoppio di Marabese e di fatto chiude definitivamente il match, lasciando i pratesi sempre più ultimi in classifica, nel girone A di Promozione, con soli 5 punti accumulati fin qui.