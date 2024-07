Niente acqua La mappa dei disagi

Domani giornata di disagi per importanti lavori alla rete idrica. Sono possibili problemi per tanti pratesi in una zona ad alta densità abitativa: a causa lavori di collegamento della nuova rete idrica, dalle 8 di domani sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Strozzi (tratto da via Battisti/via Curtatone e via Delfini), via Montalese (da angolo con via Rapezzi a incrocio con via Erbosa/Ciliani), via Nazario Sauro, via Vincenzo da Filicaia, via Bixio, Piazza Centauro, via Ernesto Rossi, via Lippini, via Marini (tratto tra la ferrovia e via Strozzi), via Favini, via Bini, via Renzo Gori, via Parrini, via Delfini, via Bormia, via Dora Baltica, via Tevere, via Rapezzi, via Toccafondi, via Cialdini, via Panconi, via Giraldi, via Barni, via Serchio e via Reno. Via Menotti (da via Erbosa a via Martiri di Belfiore), via Erbosa (da via Sangro alla ferrovia), via Ciliani (da via Montalese a via Sangro).

La situazione, secondo quanto riferito da Publiacqua, tornerà a normalizzarsi nel corso del tardo pomeriggio.

Un altro intervento è previsto sempre nella giornata di domani. Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Agnoletti e via Labriola. Anche in questo caso la situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.