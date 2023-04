Nidi, iscrizioni aperte Saranno solo on line

Sono aperte fino al prossimo 28 aprile le iscrizioni ai nidi d’infanzia e allo spazio gioco comunale. Possono presentare domanda i genitori de bambini nati dal 1 gennaio 2021 al 31 agosto 2022. La domanda deve essere compilata online collegandosi al sito del Comune di Montemurlo (indirizzo https:montemurlo.simeal.it) che ha recentemente adottato la piattaforma SiMeal. Si tratta di una delle innovazioni tecnologiche introdotte dall’amministrazione comunale grazie all’ottenimento dei 292mila euro di fondi Pnrr dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Un’opportunità per semplificare la vita ai cittadini ma anche per consentire al Comune di gestire gli incassi in modo centralizzato. "Dal prossimo anno educativo le famiglie con Isee fino a 35mila euro avranno l’opportunità di avere i nidi gratis, grazie alla misura messa in campo dalla Regione - ricorda l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano -. I nidi rappresentano uno dei pilastri della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, ma sono anche un’importante occasione educativa per i bambini ed è dunque importante allargare sempre più la platea dei beneficiari dei servizi per la prima infanzia".

Per informazioni e per assistenza nella compilazione delle domande il personale dell’ufficio pubblica istruzione (piazza Don Milani, 2) è a disposizione nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e mercoledì dalle 15 alle 17 (0574-558562). Le strutture a disposizione sono il nido d’infanzia Tata Badà (via Morecci ), il nido Piccino Picciò (via Toti a Oste) e lo spazio gioco Il Libro Parlante (piazza Don Milani, nei locali della biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte).