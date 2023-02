Nel bosco per raccogliere legna Ucciso da un malore a 65 anni

E’ stato ritrovato privo di vita dopo una nottata di ricerche in un bosco in località La Serra a Vernio. Sergio Ciolini, 65 anni di Vernio, era andato a fare legna nel bosco nel pomeriggio di martedì. Ma alle 19 non era ancora tornato tanto che i familiari hanno cominciato a preoccuparsi e hanno chiamato i carabinieri mettendo in moto la macchina delle ricerche. L’uomo è stato ritrovato in un bosco ieri mattina, intorno alle 5,30, privo di vita: la salma è stata subito liberata dal pm di turno in quanto Ciolini è stato colpito da un malore fulminante.

Imponente la macchina delle ricerche che si è messa in moto nella serata di martedì. I carabinieri della Stazione di Vernio hanno infatti attivato il piano ricerche provinciale coordinato dalla Prefettura. Determinante è stato l’ausilio dei vigili del fuoco che incrociando gli ultimi dati telefonici del cellulare dello scomparso hanno delimitato la zona di ricerche che sono andate avanti tutta la notte nella speranza di ritrovare Ciolini vivo. Il corpo è stato individuato solo grazie alla luce della mattina in quanto si trovava in una zona boschiva intricata. Anche l’auto usata da Ciolini era stata parcheggiata in una stradina secondaria, altro particolare che ha reso difficoltoso il ritrovamento. E’ intervenuto il personale sanitario che ha accertato il decesso per cause naturali.