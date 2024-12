Natale a teatro: 'L'avaro immaginario' omaggia Molière e De Filippo

Il Natale alle porte, la magia del teatro, l’omaggio a Molière e ai fratelli De Filippo intrecciando due classici senza tempo in una sintesi di leggerezza e comicità con un pizzico di malinconia. Si salirà a bordo della carovana viaggiante di Enzo Decaro, Nunzia Schiano e della compagnia Luigi De Filippo nell’ultimo fine settimana prima di Natale per raccontare un avventuroso viaggio verso un sogno, una speranza. Come recita il sottotitolo - un viaggio verso Molière da Napoli a Parigi - "L’avaro immaginario" in scena sabato (alle 21) con replica domenica (alle 16) racconta la parabola di Oreste Bruno e della sua famiglia, che è poi anche la sua compagnia viaggiante di teatranti, secondo la tipica "carretta dei comici" tanto cara sia a Peppino che a Luigi De Filippo. La destinazione è Parigi, verso il teatro, verso Molière. Ma "L’avaro immaginario" è anche il racconto di una fuga che attraversa un secolo buio come il Seicento: dalla peste, dalla fame, senza mai rinunciare al desiderio di portare l’arte a domicilio. Lungo il tragitto della compagnia capitanata dal capocomico Oreste Bruno, interpretato da Enzo Decaro che dello spettacolo firma anche regia e adattamento, ecco che il "carretto viaggiante" diventa palcoscenico dove mettere in scena due cavalli di battaglia del repertorio di Molière: L’avaro e Il malato immaginario. Non sarà solo un rocambolesco viaggio di commedianti d’arte, ma soprattutto di queste persone "umane" come nella grande commedia del teatro.

Prodotto da I due della città del sole, "L’avaro immaginario" racconta un teatro che parla di teatro e pulsa di vita autentica. E Decaro, fedelmente allo spirito degli autori, si avvale della commedia per una denuncia della società del tempo, caratterizzata da temi sempre attuali come la l’ignoranza, la superstizione, la corruzione. Ad affiancarlo c’è un’attrice di talento come Nunzia Schiano e sei attori della Compagnia Luigi De Filippo: Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo e Ingrid Sansone.

Il costo del biglietto d’ingresso varia da 20 a 30 euro, riduzione del 50 per cento per under 30 e del 10 per cento per soci Coop. Informazioni: www.politeamapratese.it.