Nascosti nel motore di un’auto. Gattini percorrono 200 chilometri

Da Piombino a Prato, incastrati nel vano motore di un’auto di un ragazzo che, assieme alla sua fidanzata, stava tornando a casa dopo una giornata passata al mare. E’ questa la disavventura capitata domenica a due gattini, di circa un mese e mezzo, che sono rimasti nascosti per 200 chilometri nella vettura, fino a Paperino. Il proprietario, una volta rientrato, si è accorto della presenza dei felini, un maschietto e una femminuccia appartenenti alla stessa cucciolata. Il tutto è accaduto di fronte a un condominio e infatti è stata una vicina a contattare l’associazione Oasi felina (attuale gestore dell’Oasi comunale per gatti abbandonati) e la sede di Prato della Lav. I volontari hanno recuperato e messo in sicurezza i gatti, che ieri sono stati visitati dalla Clinica Veterinaria Galilei. I due cuccioli sono adesso ospiti della ragazza che ha effettuato la segnalazione. Per la loro adozione è possibile contattare la Lav di Prato al numero 05741747113 o l’Oasi felina di Prato al numero 3517862930. "La sterilizzazione dei gatti, siano essi appartenenti alle colonie feline oppure di privati, è un gesto importantissimo per contenere le nascite e ridurre il diffondersi di malattie – ha detto Stefano Giannessi, responsabile della Lav di Prato – Così come la loro microchippatura che permette una rapida e sicura identificazione in caso di smarrimento. Ne approfitto per ricordare che domenica 12 novembre, dalle 10 alle 17, saremo in piazza della Repubblica a Montemurlo per una giornata di microchippatura gratuita di cani e gatti. Chi volesse microchippare il proprio gatto o il proprio cane può quindi farlo gratuitamente. Per prenotare è possibile chiamarci al numero 05741747113".

Francesco Bocchini