Nasce il panino di Montemurlo: "Cento per cento toscano"

Un panino interamente "toscano" che consente di gustare alcuni prodotti d’eccellenza del territorio montemurlese come la pancetta di macchiaiola maremmana, il suino nero - razza autoctona toscana dalle molteplici proprietà nutrizionali - dell’allevamento il Poggiolino Montemurlo di Cicignano e la spuma d’uovo, realizzata con le uova a Km zero delle galline allevate al terra dall’allevamento di Felice Agricoltura di Montemurlo. Anche il pane e le salse sono al 100 per cento toscane e sono prodotte nel laboratorio di Pistoia di Roberto e Silvia, la carne è rigorosamente Chianina e il pecorino è il "buccia nera" di Pienza. Alla presentazione del "panino di Montemurlo" hanno partecipato l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero e il sindaco Simone Calamai che ha detto: "Siamo felici di scoprire questa novità made in Tuscany e in Montemurlo. Un panino che valorizza le nostre eccellenze a Km zero e che rispetta la natura e le tipicità della nostra regione".