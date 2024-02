Musica e Lego. Che settimana al Garibaldi

Tre appuntamenti a Il Garibaldi Milleventi, fra musica, cinema e i mitici mattoncini Lego. Questa sera alle 21 da ricordare il concerto di Mike Dawes, considerato uno dei chitarristi fingerstyle moderni più creativi al mondo. Dopo il tour italiano dello scorso marzo come ospite speciale di Tommy Emmanuel, il fenomeno della sei corde torna in Italia a grande richiesta per portare il suo "solo show". Grazie alla sua incredibile versatilità è stato chiamato ad aprire il tour americano dei colossi del djent Periphery in veste di special guest il prossimo novembre, dopo aver aperto i primi due sold-out shows del tour dei The Aristocrats e l’unica data in Inghilterra della straordinaria chitarrista giapponese Ichika Nito. Punto di riferimento per chitarristi e appassionati, Mike Dawes riesce a trasmettere con il suo sound trasversale una genuina carica che emoziona sia in studio che dal vivo. Un artista straordinario in grande ascesa, capace di far sembrare semplice ciò che in realtà e (quasi) impossibile. Per la prima volta sul palco a Prato. Biglietti su Ticketone. Domani sera alle 20.30 ci sarà la proiezione in lingua originale de Il libro delle soluzioni, il film di Michel Gondry (biglietti in cassa e su Ticketone), recuperato dopo il rinvio della scorsa settimana nell’ambito della rassegna Quel giorno perfetto, il cineforum del mercoledì.

Sabato e domenica dalle 9 alle 19 ci sarà Prato Brick Show per immergersi nel mondo dei mattoncini Lego, tra creazioni realizzate da decine di Afol (Adult Fan of Lego) provenienti da tutta Italia. Costruzioni spaziali, opere fantasy, città in miniatura, mezzi meccanici, omaggi alla cultura pop. Un weekend che permetterà ai visitatori di cimentarsi nelle gare di speed building o dare sfogo alla fantasia nell’area di gioco libero. Sarà presente anche la Galleria giovani costruttori, dedicata ai bambini tra 6 e 12 anni che potranno esporre le proprie opere realizzate a casa accanto a quelle dei mastri costruttori, e ci sarà una pesca di beneficenza il cui ricavato servirà ad acquistare scatole di Lego per i bambini ricoverati in ospedale, Infine si potranno trovare rarità, mattoncini sfusi, minifigure e tanto altro nel negozio all’interno della manifestazione. Biglietti 8 euro interi, 6 ridotti sotto i 12 anni e soci Coop, gratis fino a 3 anni.