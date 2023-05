Museo etrusco Tutte le attività di primavera

"Amico Museo. Aria di primavera nei musei toscani" è il progetto della Regione per far conoscere il patrimonio culturale ai visitatori con esperienze creative coinvolgenti. Tante le attività proposte dai musei e luoghi di cultura, dal 5 maggio al 4 giugno 2023, in sintonia con il tema dell’anno: la sostenibilità. A Carmignano, al Museo Archeologico di Artimino e nel Parco Archeologico, sono previste tre iniziative dedicate agli etruschi e alla loro storia. La prima sarà domenica alle 17 al Museo Nicosia di Artimino, con "Gli Etruschi e il miele. Apicoltura e sostenibilità. Oggi come allora ad Artimino". Visita tematica e conversazione con l’archeologa Maria Chiara Bettini, direttrice del museo, e con l’apicultrice e imprenditrice agricola Daniela Daniele. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria: 055.8750252, e-mail [email protected] Massimo 30 persone. Domenica 28 maggio alle 16, sempre al Museo Archeologico Artimino, c’è "Il colore degli etruschi", una visita guidata tematica alla quale seguirà il laboratorio con la realizzazione di un pigmento ricavato dalle terre naturali. Attività per bambini dai 4 ai 12 anni. Costo dell’attività 5 euro comprensivo del biglietto di ingresso al Museo. Prenotazioni entro le 13 di sabato 27 maggio: 055 8718124, e-mail [email protected] Sabato 3 giugno alle 9.30 ritrovo al Tumulo di Montefortini via Garibaldi 43 a Comeana per "Le necropoli etrusche di Artimino e Comeana’. La visita parte dal principesco Tumulo di Montefortini a Comeana e prosegue alla necropoli di Artimino Prato Rosello. Visita guidata gratuita a cura del Gruppo Archeologico Carmignanese. Non è richiesta prenotazione.

Caterina Cappellini