Musei a un euro. A Capodanno festa con l’arte

Secondo tradizione domani i musei della città saranno non solo aperti, ma si potranno visitare pagando un biglietto simbolico di un solo euro. Una bella occasione per iniziare l’anno nuovo all’insegna dell’arte e della cultura. Il Museo del Tessuto aprirà sia oggi che domani dalle 15 alle 19: oltre all’allestimento permanente, sarà possibile visitare la bella mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente" che presenta in esposizione una serie di dipinti, xilografie, cartoline d’epoca, ma soprattutto i cinquanta kimono maschili e femminili appartenenti all’esclusiva collezione di Lydia Manavello, tutti databili al primo e secondo quarto del Novecento, realizzati in seta operata, ricamata o stampata. La mostra, prorogata per il successo di pubblico, chiuderà il 7 gennaio e sono previste aperture speciali anche nel prossimo fine settimana: sabato 6 gennaio dalle 10 alle 19, domenica 7 gennaio dalle 15 alle 19. chiuderà Fino al 7 gennaio visitabile anche la mostra "Due Secoli di Fashion e Textile Design", allestita nella sala storica al piano terra.

Biglietto simbolico a un euro domani anche al Museo di Palazzo Pretorio, che oggi e domani sarà aperto regolarmente dalle 10.30 alle 18.30, con la possibilità di ammirare i capolavori della sua collezione permanente – da Bernardo Daddi a Donatello, a Filippo Lippi, Filippino, Lorenzo Bartolini, solo per citare alcuni artisti –, ma anche di fare un tuffo nella storia della moneta, con la mostra "L’albero degli zecchini", che chiuderà il 7 gennaio. Domani apertura straordinaria con biglietto a un euro anche ai Musei Diocesani dalle 13 alle 17 esclusa l’area degli affreschi della cattedrale e per il Museo di Scienze Planetarie, con orario pomeridiano dalle 15 alle 19. La Casa Museo di Francesco Datini sarà aperta con accesso gratuito (offerta volontaria) dalle 16 alle 19 e la Galleria degli Alberti con la splendida crocifissione del Bellini dalle 14 alle 19, a ingresso libero.