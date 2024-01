Murales sulle pareti ingrigite. L’idea anti degrado del Comune: "L’arte di strada come rilancio"

Colori e arte nelle strade. Dopo lo stop a causa dell’alluvione il Comune (ri)lancia ’Fiori sulla pietra: percorsi di street art tra natura, memoria e territorio’, il progetto per valorizzare spazi urbani attraverso la street art. Pronti i due avvisi: uno rivolto ai privati per la ricerca di spazi, pareti, muri di abitazioni o edifici industriali da mettere gratuitamente a disposizione, e l’altro a giovani artisti dai 18 ai 35 anni, tra i quali selezionare idee e bozzetti che saranno poi realizzati in giro per la città. Il progetto ha un valore complessivo di 13.500 euro, di cui 9mila finanziati direttamente dal Comune e 4500 dalla Regione. La street art era uno dei grandi obbiettivi della fine del 2023 dell’amministrazione Calamai che purtroppo, causa alluvione, è slittata al nuovo anno: "Con questo progetto abbiamo voluto far incontrare la cultura con il decoro e la cura della città, due temi ai quali teniamo molto - dice il sindaco Simone Calamai -. Un’iniziativa che attraverso l’arte vuole lanciare messaggi di forte valenza sociale e culturale. Un’occasione per imbattersi e scoprire l’arte girando per le strade della nostra città in luoghi insoliti e inaspettati, magari oggi grigi e anonimi che così possono trovare una nuova identità". Per partecipare ai due avvisi, privati e artisti, c’è tempo fino al 10 febbraio. "Il movimento artistico legato all’arte di strada è molto interessante e per il Comune di Montemurlo è importante dare l’opportunità a giovani artisti di esprimersi e dare colore alla nostra città – aggiunge l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero –. Dopo le difficoltà create dal Covid ed ora anche dall’alluvione vogliamo creare nuove prospettive". Possono partecipare singoli o gruppi di artisti creativi di età compresa tra 18 e 35 anni di età, presentando almeno un progetto con la descrizione ed il bozzetto dell’opera che si propone di realizzare. Il Comune metterà a disposizione un budget complessivo di euro 7.500 da ripartirsi tra i vincitori, che comprende un premio di 500 euro cadauno, oltre il materiale necessario per la realizzazione dell’opera (vernici e strumenti vari). I bozzetti saranno scelti da una commissione nominata dal Comune. I temi sono vari: dalla pace, alla memoria, fino alla natura. Gli avvisi, completi dei moduli, sono scaricabili dal sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it.

Silvia Bini