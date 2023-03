Movida e parcheggi Sale la preoccupazione tra chi abita in centro "Soluzioni per l’estate"

I primi aliti di primavera prestano subito il fianco alle preoccupazioni per i parcheggi del centro città. Salgono le temperature, il meteo regala giornate piacevoli e i residenti pensano subito alle serate della movida e alle complicazioni per cercare un posto auto. Piazza Mercatale e piazza San Marco sono le zone più critiche dal punto di vista della sosta. Chi abita nella parte adiacente a viale Veneto e viale Piave è già preoccupato e tra i residenti si sta diffondendo l’idea di promuovere una raccolta firme per chiedere soluzioni alternative. D’altro canto tornare la sera a casa dopo una giornata di lavoro e non sapere dove lasciare l’auto perché ogni stallo è occupato dagli avventori della movida non è piacevole. Anche perché è una situazione che si ripete per mesi: da maggio a settembre. I residenti provano a giocare d’anticipo: tra le proposte che si stanno facendo strada c’è quella di utilizzare in orario serale il parcheggio dalla Coop che si trova a poca distanza da San Marco. Sarebbe un’area relativamente vicina alle abitazioni della zona che comunque potrebbe essere messa a disposizione di quanti abitano all’interno della conta muraria. L’accordo andrebbe trovato e in questo il Comune potrebbe fare da raccordo con la proprietà per giungere ad una soluzione che metterebbe d’accordo tutti. La proposta è sul piatto, il calendario per una volta gioca a favore visto che ancora c’è abbastanza tempo per mettere mano ad un piano organizzato della sosta che tuteli i residenti e non danneggi la movida e quindi le attività di ristorazione che nella bella stagione hanno i maggiori introiti.

La certezza è che molti residenti del centro storico, nelle serate che vanno dal giovedì alla domenica, dovranno cambiare le loro abitudini per la sosta che perché è pressoché scontato che anche questa estate entrerà in vigore la maxi pedonalizzazione che vieta l’accesso e il parcheggio nella zona pedonale della movida dalle 18.30 a mezzanotte. prima di qualunque decisione comunque l’assessore al centro Benedetta Squittieri ha in programma una serie di incontri con le associazioni, i cittadini e i ristoratori proprio per triovare un punto di accordo. I residenti e i domiciliati nella Ztl A, Ztl B e nella Ztc dentro le mura, potranno parcheggiare dal giovedì alla domenica in piazzale Ebensee sud (la parte di parcheggio senza sbarre), piazzale del Romito, via Matteotti, via Pomeria, piazzale Generale Castellano, piazzale della Ciminiera, piazzale Conca di Santa Trinita, piazza Macelli, via Cavour, via Curtatone, via Oberdan, via IV Novembre, via Franchi, piazzale Madonnina, piazza Ciardi, via G.B. Mazzoni, via Protche, via Battisti (fra via Strozzi e via Franchi). Sembrano tanti posti ma non lo sono, e la sera dopo le 20 sono quasi sempre tutti occupati.

Il Comune in questi ultimi anni ha previsto di lasciare alcuni posti auto (i parcheggi bianchi della Ztl B) ad uso esclusivo dei residenti. Il braccio di ferro è iniziato, la bella stagione porta in dote migliaia di avventori muniti di auto che le aree intorno alle mura antiche devono assorbire a discapito di chi in centro abita tutto l’anno. L’amministrazione dovrà mettere mano al piano della sosta in conseguenza della pedonalizzazione del centro. Chissà se le proposte soddisfaranno le esigenze. Intanto resta l’idea del parcheggio Coop. chissà se sarà una soluzione possibile.

Silvia Bini