Moto, musica, archeologia e Carmignano: gli appuntamenti del week-end Questo week-end a Carmignano offre un ricco programma di eventi, dal motoraduno al concerto lirico in onore di Maria Callas. Dai laboratori per bambini al rock internazionale, dall'osservazione della luna al concorso a premi per bikers: c'è un'attività per tutti!