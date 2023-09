Terrore in una sala biliardo, morti due uomini. Omicidio-suicidio a Prato

Prato, 26 settembre 2023 – Terrore ieri sera poco dopo le 23 in una sala da biliardo allestita al primo piano di un capannone in via Fonda di Mezzana, a Prato.

Nel locale sono stati esplosi colpi di arma da fuoco: due uomini cinesi, 56 e 55 anni, sono morti, mentre altri tre sono rimasti feriti dopo essersi lanciati dalla finestra in preda al panico.

8 foto Foto Attalmi

Sul posto posto sono arrivati la polizia con la squadra mobile e i vigili del fuoco. Presenti anche il sostituto procuratore Carolina Dini, che coordina le indagini, e il medico legale Brunero Begliomini.

Al momento la pista privilegiata dagli investigatori è quella dell'omicidio-suicidio. Restano sconosciuti i motivi dell'azione. Il locale teatro della tragedia era frequentato solo da cinesi. Solo l’autopsia fornirà tutti gli elementi utili a capire l’esatta dinamica del fatto.

2 foto E’ successo a tarda sera in una sala biliardo di via Fonda di Mezzana (Tv Prato)

Si visionano le immagini delle telecamere interne alla sala biliardi. La ricostruzione è stata raccolta fra i testimoni dagli investigatori della polizia. Sono già stati sentiti i primi quattro testimoni, tutti clienti del locale e presenti quando ci sono stati gli spari. Altri verranno ascoltati nelle prossime ore. Le immagini video sono decisive per confrontarle coi loro racconti.

All’esterno del capannone era stata trovata una macchina di grossa cilindrata priva della targa anteriore, incidentata, lasciata aperta e con i finestrini abbassati.