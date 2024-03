Monumenti restaurati. La primavera delle fontane

Cittadini e turisti del centro storico possono di nuovo ammirare in tutta la loro bellezza la "Fontana dei Delfini" di Piazza San Francesco e la "Fontana del Maghero" di Piazza Mercatale, entrambe appena restaurate. I lavori sono stati finanziati grazie all’Art Bonus di Publiacqua, comprendente anche l’intervento che ha interessato la "Fontana del Pescatorello" in Piazza del Duomo e che si è concluso a luglio. Il restauro dei tre monumenti è costato in tutto circa 150 mila euro. "Alla cittadinanza e ai turisti sono stati restituiti tre monumenti importanti del nostro territorio. Andiamo avanti in questo percorso di restauro e riqualificazione del centro storico per aumentarne la vivibilità e l’attrattività – le parole dell’assessore al Turismo e Patrimonio del comune di Prato, Gabriele Bosi, presente durante il sopralluogo – L’Art Bonus è uno strumento fondamentale, perché permette a realtà come Publiacqua di dare un contributo significativo che aiuta i Comuni".

Come spiegato dai restauratori di beni culturali che si sono occupati dell’intervento, "i lavori sono stati piuttosto complessi. Le opere erano davvero compromesse, in particolare quella di Piazza San Francesco. Qui la fontana è realizzata in pietra arenaria, un materiale non adatto a questo tipo di utilizzo. La vasca ad esempio era fratturata e decoesa, con l’acqua a percolare attraverso le insenature. Acqua che aveva ricoperto la superficie di croste calcaree: l’opera di pulizia è stata quella più difficoltosa". Soddisfatto del risultato finale il presidente del gestore idrico, Nicola Perini. "Parliamo di un intervento che Publiacqua ha il dovere di fare, perché siamo l’azienda dei cittadini. Il decoro e la qualità delle nostre città sono due aspetti che ci stanno particolarmente a cuore. Concluse le operazioni nel centro storico, adesso ci muoveremo in altri punti del territorio pratese". Il riferimento va alla vasca di alimentazione della Gualchiera di Coiano, il "margone", che fa girare la turbina idroelettrica dell’antica follatura di origini medievali. Per questo restauro, Publiacqua contribuirà con 50 mila euro.

Francesco Bocchini