Montepiano festeggia Ascanio e Ida. Sono centenari ed ex albergatori

Marito e moglie centenari ed ex gestori della pensione La Pace a Montepiano. Quello di venerdì si può dire è stato un Ferragosto indimenticabile a Montepiano, dove l’intera comunità ha celebrato due cittadini straordinari: Ida e Ascanio, entrambi centenari e legati alla storia e alle tradizioni del paese. Nel corso della messa dell’Assunta, la sindaca di Vernio Maria Lucarini, insieme a padre Savino, ha consegnato ai due festeggiati una pergamena a nome di tutta la comunità, come segno di gratitudine e riconoscenza.

"Ida e Ascanio rappresentano un esempio prezioso per tutti noi – ha detto la sindaca Lucarini – e con la loro vita e il loro impegno hanno custodito e tramandato un pezzo della nostra memoria collettiva. Celebrare i loro cento anni significa rendere onore non solo a due persone, ma a una storia fatta di amore, lavoro e comunità".

Ida e Ascanio hanno condiviso 57 anni di matrimonio e fino al 1990 hanno gestito la storica Pensione La Pace a La Badia di Montepiano, luogo simbolo delle antiche villeggiature e punto di riferimento per turisti, ospiti e personalità di spicco, accolti sempre con calore e dedizione. Oggi vivono a Firenze con i nipoti, ma Montepiano, luogo di villeggiatura per generazioni di pratesi e fiorentini, resta la loro casa, e il loro esempio continua a vivere nei ricordi e nell’affetto della comunità.