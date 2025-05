Montemurlo, operaio colpito da malore: muore prima di entrare a lavoro

Montemurlo (Prato), 13 maggio 2025 - Un uomo di 50 anni è morto questa mattina in seguito a un malore, che lo colpito prima di entrare a lavoro. Si tratta di un operaio edile, che stava raggiungendo il cantiere della scuola di via Morecci, a Montemurlo.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 8, quando si accasciato a terra. Sul posto è stata inviata un’ambulanza, mentre da Firenze si alzava in volo l’elicottero di soccorso della Regione Toscana. I primi soccorritori hanno subito constatato che le condizioni dell’uomo erano critiche e nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato niente da fare. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che non ha potuto far niente per evitare il decesso.

L'uomo infatti è stato sì trasportato all’ospedale di Careggi, ma dopo poco è deceduto. In zona sono intervenuti anche i tecnici dell’Asl: la morte non dovrebbe considerata sul posto di lavoro.

Ricordiamo che in via Morecci è aperto un cantiere edile per l’ampliamento della scuola materna e presto ne verrà aperto un altro, quando le scuole saranno chiuse, per l’allargamento della strada.