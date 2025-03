Montemurlo, iniziati i lavori di dragaggio del torrente Bagnolo

Montemurlo (Prato), 19 marzo 2025 – Sono iniziati nella mattinata del 19 marzo i lavori di dragaggio del torrente Bagnolo nel tratto che va dalla località Il Borghetto fino all’abitato di via Riva. L’intervento è a cura del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ed è eseguito dopo la concessione dell’autorizzazione del Genio civile.

Un lavoro sollecitato dal Comune di Montemurlo dopo dell’alluvione del 2 novembre 2023, che aveva trasportato nell’alveo del torrente un’ingente quantità di detriti e materiale solido. Il lavoro prevede l’abbassamento del letto del fiume attraverso la rimozione del materiale depositato. Nel dettaglio, nella parte più a monte il Consorzio sta procedendo a ridisegnare il letto del torrente, andando a riempire i muri laterali, dove ci sono vari scalzamenti dell’argine. Il materiale è quindi redistribuito per ricoprire gli indebolimenti arginali. Nella parte più a Sud, dove il Genio civile ha ritenuto opportuno fare il recupero di materiale, i detriti vengono rimossi dalle ruspe e portati via con i camion.

Il dragaggio segue i lavori già realizzati nei mesi scorsi per il migliorare il deflusso del torrente post alluvione e per la messa in sicurezza arginale per i tratti di competenza del Comune. "Il dragaggio del torrente Bagnolo rappresenta un importantissimo lavoro per la messa in sicurezza del corso d’acqua che, come amministrazione comunale, abbiamo sollecitato con forza e che ora finalmente si concretizza con l’intervento del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno – dice il sindaco Simone Calamai-. La rimozione del materiale accumulato in alveo, a causa dell’alluvione, consentirà di ribassare il letto del fiume e garantire maggiore sicurezza".