Montemurlo e Vaiano pronte alle sfide

Prende il via in questo weekend la Coppa Toscana di Divisione Regionale 1, che vedrà ai nastri di partenza 32 formazioni, di cui due pratesi: Montemurlo e Vaiano. Questa edizione della manifestazione, intitolata a Franco Bugliesi, si svolgerà attraverso gare ad eliminazione diretta. Si parte dai sedicesimi di finale, in occasione dei quali i Lions affronteranno domani (palla a due alle 18.15) i Bulldogs di Calenzano in casa. Impegno interno anche per il Cmb, che al PalaNenni ospita sempre domani (si comincia alle 18) la Laurenziana Firenze. Due impegni non banali per le formazioni della nostra provincia, che utilizzeranno queste partite anche nell’ottica di scaldare ulteriormente i motori in vista del nuovo torneo di Divisione Regionale 1, che scatterà ad ottobre. Nel frattempo andrà avanti la Coppa Toscana. Gli ottavi di finale sono in programma per il weekend del 21 e 22 settembre, e i quarti il fine settimana successivo. Al termine di questa fase resteranno quattro compagini, che si contenderanno il trofeo durante la Final Four, fissata per il 4 e 5 gennaio 2025. In caso di affermazione e di conseguente passaggio del turno, Montemurlo affronterà sul parquet amico la vincente del match fra Poggibonsi e Castelfranco Frogs, mente Vaiano in trasferta una fra Synergy Valdarno e Jokers Basket. Ma come si presentano le due pratesi? Il Cmb ha vissuto un’estate importante, dato che si è registrato l’arrivo in panchina di un coach estremamente esperto come Paolo Bertini, che in carriera ha allenato anche a livelli superiori, come ad Arezzo e ad Agliana. La sua ultima esperienza è stata alla guida di un’altra formazione della provincia come il PPP (poi diventato Union Basket). A rinforzare il roster della società del presidente Francesco Mancini ecco invece Leonardo Chiti. A Montemurlo è stato confermato coach Matteo Piperno, oltre a gran parte della squadra, arricchita con gli inserimenti di Filippo Vettori, Giovanni Cellai e Giovanni Paolo Toffetti.

Francesco Bocchini