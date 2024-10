Misterioso ritrovamento. Bara con una fotografia vicino all’auto incendiata

Mistero sul ritrovamento di una bara vicino al Wall Art hotel con sopra la foto di un cinese la cui auto era appena stata data alle fiamme. Un caso misterioso scoperto martedì sera vicino viale della Repubblica. Sono in corso le indagini della squadra mobile di Prato sul particolare ritrovamento.

Vittima di queste ‘attenzioni’ del tutto particolari e inquietanti è un immigrato cinese su cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo a sua tutela.

La pista seguita dagli investigatori della polizia è quella del gesto intimidatorio ma non si esclude che possa trattarsi di un regolamento di conti o di un debito di gioco da parte del proprietario dell’auto data alle fiamme. Ogni ipotesi resta aperta.

I fatti risalgono, come detto, a martedì sera, verso le 23.30, in viale della Repubblica, il quartiere direzionale della città, nelle vicinanze del Wall Art Hotel.

L’allarme è scattato quando la macchina è stata avvolta dalle fiamme. I passanti hanno allertato subito i vigili del fuoco che sono intervenuti dal comando di via Paronese. Le fiamme alla vettura sono state spente dai vigili del fuoco in poco tempo. Ma non si è trattato del semplice incendio di un’autovettura. Sul posto è arrivata anche la polizia che poco dopo ha individuato la bara a breve distanza dal luogo dell’incendio. Sopra la bara c’era una fotografia. E’ stata l’immagine che ha spinto gli investigatori a ricollegare l’inquietante ritrovamento della bara al proprietario della macchina appena incendiata. Al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Prato ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero dare un indizio importante su chi ha appiccato l’incendio e su chi ha abbandonato la bara. Secondo quanto appreso, il cinese lavorerebbe nel settore della pelletteria.