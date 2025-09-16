Missione Vernio sicura. I controlli sul territorio

E’ stata un’operazione di controllo del territorio, chiamata "Alto impatto", quella ch si è svolta, con una mobilitazione interforze, lo scorso fine settimana, nel territorio di Vernio.

Dopo i recenti episodi di illegalità connessi a reati contro il patrimonio, la prefettura di Prato ha coordinato i controlli straordinari, indirizzati anche fuori provincia, organizzati con il rinforzo di equipaggi del reparto prevenzione crimine di Firenze, della stazione dell’arma dei carabinieri di Vaiano, coadiuvati dal contingente della compagnia intervento operativo del 6° battaglione Toscana, della guardia di finanza e della polizia locale dei Comuni della Valbisenzio.

L’attività si è resa necessaria perché gli episodi accaduti nelle scorse settimane hanno minato la percezione di sicurezza di quella comunità e destato l’attenzione delle Istituzioni.

È stata programmata una mirata e costante attività di prevenzione, nella fascia serale, volta a prevenire e contrastare situazioni di illegalità. Ecco l’esito dell’attività compiuta: complessivamente sono state identificate oltre 100 persone e 60 veicoli, e controllati amministrativamente alcuni esercizi commerciali della zona.

I servizi sul territorio proseguiranno nella stagione autunnale con modalità analoghe anche in altre aree considerate "sensibili" e monitorate per la prevenzione dei reati di "criminalità diffusa". Tale attività è finalizzata a tenere alto il livello di attenzione e assicurare alla cittadinanza il ripristino degli adeguati standard di sicurezza, prevenendo e contrastando ogni situazione che possa incidere negativamente sul livello di sicurezza percepita dagli abitanti di Vernio.