Caos trasporto disabili : "Si trovi una soluzione"

"Il tema del trasporto degli utenti con disabilità è importante e più volte ho posto l’accento sull’argomento da consigliera comunale. Mi auguro che si possa trovare al più presto una soluzione condivisa tra la Società della Salute e le famiglie interessate, perché si tratta di continuare a garantire un diritto fondamentale. Ed auspico che il sub-commissario Davide Lo Castro, nominato dal commissario prefettizio Claudio Sammartino nuovo presidente della Società della Salute, possa ricevere al più presto i familiari delle persone che da qualche mese non hanno più a disposizione quel servizio".

E’ l’appello lanciato da Rita Pieri, ex-assessore durante la giunta guidata da Roberto Cenni e consigliera di Forza Italia nella passata legislatura, in merito al caso sollevato dai familiari di dodici utenti dei centri diurni che hanno fatto sapere di essere stati esclusi dal servizio di trasporto sociale gratuito dallo scorso maggio.

Per ragioni economiche: le famiglie hanno fatto sapere che la Società della Salute continua a prevedere il servizio, ma per i nuclei con Isee inferiore a 43mila euro. E che, dallo scorso maggio, si sono trovate a doversi organizzare in autonomia, pagando in media 400 euro al mese. Le famiglie si sono dette disponibili a co-partecipare alla spesa e si sono affidate all’avvocato Stefano Nanni.

Il loro primo obiettivo, a breve termine, resta quello di ottenere un appuntamento con il sub-commissario Lo Castro, per illustrare la situazione e trovare una soluzione di compromesso. In caso di risposte mancate o insufficienti in merito alla risoluzione della criticità, le famiglie non escludono la possibilità di adire le vie legali dopo essersi già rivolte al Garante nazionale della disabilità. Per una criticità che, riferiscono i familiari, riguarderebbe almeno un centinaio di utenti disabili in tutta la provincia di Prato.

"Avevo chiesto e sollecitato un intervento nel recente passato – ha chiosato Pieri – ed alla luce degli ultimi sviluppi, penso che sia ancora più urgente".

E’ di qualche giorno fa l’uscita di genitori e parenti di dodici utenti che sono rimasti senza il servizio di trasporto verso i centri diurni: servizio che con le nuove indicazioni della SdS è divenuto a pagamento.

Familiari, che dopo le note vicende con il commissariamento del Comune, hanno interrotto il dialogo aperto con l’ex assessore alla salute Sandro Malucchi. Gli stessi si sono affidati, come detto, all’avvocato Nanni, e hanno chiesto un incontro al sub-commissario Lo Castro. Ma il problema, stando a quanto riferiscono, riguarderebbe circa un centinaio di disabili su tutto il territorio provinciale. Le famiglie hanno contattato la SdS e la motivazione comunicato in una lettera sarebbe di carattere economico. "L’articolo 32 della Costituzione sancisce che il diritto alla salute è un diritto dell’individuo da garantire all’interno della comunità – ha chiosato l’avvocato Nanni – e non sarebbe positivo doversi rivolgersi a un giudice per far rispettare ciò che la pubblica amministrazione è obbligata a garantire".

Giovanni Fiorentino