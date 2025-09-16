Elezioni alla Pubblica Assistenza: "Nessun sospetto o stranezza. I risultati non sono stati impugnati"

"Nessun dubbio" e nessun "sospetto" sulle elezioni del 26 luglio scorso per eleggere il consiglio direttivo alla Pubblica Assistenza L’Avvenire di Prato. A negare qualsiasi "stranezza" nei numeri o "malumore interno", come riferito da un articolo pubblicato domenica su La Nazione, è la presidente Elisabetta Cioni che parla di "sospetti assolutamente ingiustificati" e spiega perché siano infondati.

La Pubblica Assistenza è finita sotto i riflettori dopo un articolo pubblicato su Il fatto Quotidiano che, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Cocci, parlava di presunti legami dell’associazione di volontariato, che conta 9mila soci, con la massoneria.

La presidente Cioni, rispondendo a La Nazione, ci tiene a precisare che le elezioni si sono svolte correttamente e che nessun risultato è stato "impugnato" dall’altra lista che si è presentata. Dimostrazione che tutto si è stato fatto con regolarità e trasparenza. "Il risultato elettorale poteva essere impugnato dalla lista soccombente per quei motivi (inesistenti) che avesse ritenuto più opportuni, cosa questa non avvenuta – spiega Cioni – La commissione elettorale che sovraintendeva alle elezioni stesse non ha riscontrato alcuna irregolarità né prima né durante né dopo lo svolgimento della tornata elettorale". E infine precisa: "La commissione era formata da due soci entrambi indicati dalla lista soccombente, e uno addirittura sottoscrittore della medesima lista. Per puro scrupolo riferisco poi che il numero delle schede dichiarate nulle era di gran lunga espressione di voti attribuiti alla lista vincente che rappresentavo. Questo è quanto".

Nell’articolo apparso su La Nazione domenica venivano riportati alcuni numeri sulle ultime tornate elettorali all’associazione (l’ultima ha visto una grande partecipazione) e il fatto che, a inizio anno, fra il gennaio e il marzo 2025, le iscrizioni dei soci fossero cresciute in modo esponenziale: 700 in tre mesi rispetto al 2024 quando sono state in totale 650.

I dati delle nuove iscrizioni sono consultabili sul sito dell’associazione.