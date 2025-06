Miss Poggio a Caiano. La madrina è Ofelia

Miss Italia torna a Poggio a Caiano con una madrina speciale: la "reginetta" in carica: Ofelia Passaponti. Domani alle 21.30 si terrà la nuova selezione nel comune mediceo. La ragazza senese vinse proprio a Poggio lo scorso anno la prima fascia del suo cammino. Nella serata di domani sarà presente come madrina.

Ofelia Passaponti di Siena lo scorso a settembre a Porto San Giorgio nelle Marche ha riportato nel Granducato la fascia di bellezza più ambita, dopo la vittoria nel 2016 della pratese Rachele Risaliti. E domani con inizio alle 21.30 viene eletta la nuova Miss Poggio a Caiano 2025. L’appuntamento è in programma in via Garibaldi, nel centro di Poggio a Caiano, a ingresso gratuito. A contendersi il prestigioso titolo saranno una ventina di ragazze che arrivano da ogni parte della Toscana e sono state selezionate dall’agenzia Syriostar che è concessionaria di Miss Italia. A presentare la serata l’attore, comico e intrattenitore Gaetano Gennai.

L’evento è realizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano, all’interno della rassegna "Poggio in vetrina" che ripropone la formula vincente dei negozi aperti il giovedì sera, accompagnata da attività che animeranno la cittadina.

La presenza della Miss Italia in carica fa scorrere all’indietro di dodici mesi il nastro e rievoca un ricordo molto piacevole per Ofelia Passaponti. "Lo scorso anno, alle selezioni poggesi, vinse proprio Ofelia che poi è stata incoronata Miss Italia – ricorda il presidente della Pro Loco, Renzo Breschi – e Ofelia sarà con noi a Poggio, così le faremo visitare la nostra cittadina".