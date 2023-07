Milano Unica, 560 aziende espositrici, 95 provengono dal distretto di Prato

Dall’11 al 13 luglio aprirà la 37esima edizione di Milano Unica, a Fiera Milano Rho. Il salone del tessile e degli accessori d’alta gamma per abbigliamento conta oltre 560 aziende espositrici: 95 provengono dal distretto più due imprese collegate al settore (Duesse e Barig Nastri). Dopo il progetto di e-MilanoUnica Connect, la piattaforma di marketplace, creata con Pitti Immagine, e l’App per la visita in fiera, stavolta MU offrirà un’esperienza più immersiva grazie al Metaverso: uno spazio tridimensionale all’interno del quale le persone fisiche potranno muoversi, condividere e interagire come nella realtà, ma annullandone i limiti spaziali. Ecco le 95 aziende pratesi in fiera: Airontex, Ala Campolmi, Alberto Bardazzi, Alibi, Arche’ SB, Arpatex, Balli, Baroncelli Giulia, Bellandi, Bertini, Beste, Bianco tessuti, Bisentino, Cafissi, Cangioli 1859, Ciatti e Baroncelli, Comistra, Compagnia della lana, Dbs tessuti, Delfi, Dinamo contemporary fabrics, Ego, Ellea, Euromaglia, Fabrica tessuti, Faisa lanificio, Fdb Jersey, Fiorenzatulle, Flame, Free time, Furpile Idea, Giolica, I.l.c.a.t., In.tes.pra., Inseta, Invenio, Inwool jersey, Kaleidos moda, La Torre, Lady V, Lamintess, Landini, Lane di Prato; i lanifici Breschi, Caverni, Comatex, Corti Marcello, Faliero Sarti & figli, Fortex, Fratelli Bacci, Giannetti Piero, Guasti, Luigi Zanieri, Nello Gori, Nova Fides, Nuovo Ri-vera, Roma; Leathertex, Leomaster, Lineaesse group, Luigi Ricceri, Lyria, M.T.T. Manifattura tessile toscana, manifattura del Prato, Manifattura Emmetex, Manifattura Pacini Nello, Manteco, Mapel, Marini Industrie, Mario Bellucci, Menchi tessuti, Microtex, Milior, Miss accessori, Morganti Brunetto, MTP - Manif. tessile Pierozzi, Nalya, O’Jersey, Pantex, Paoletti tessuti, Polistyle, Pontetorto, Pratofinish, rossoforte, Smi tessuti, Stampatextyl, Stamperia toscana, Target tessuti a maglia, Tessile fiorentina company, Tessilgodi, Texapel, Texco, Texlover, Tex-Luis, Texmoda.