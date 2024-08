Miele, parte la sfida della bontà. Decine di "campioni" per la gara

Quale sarà il miele più dolce e buono della Valbisenzio? Lo scopriremo a metà ottobre. Intanto, si stanno muovendo i primi passi per l’edizione 2024 di "Dolce Vernio", la rassegna promossa dal Comune di Vernio e dall’Associazione regionale Produttori Apistici Toscani.

In attesa di scoprire il programma della manifestazione, che si terrà l’11, 12 e 13 ottobre, parte la raccolta dei campioni per i produttori che intendono partecipare al contest "Il miele più buono della val di Bisenzio" e vincere i premi assegnati ai mieli di produzione locale che risultino più graditi ai consumatori.

La premiazione avverrà sabato 12 ottobre.I soci Arpat potranno consegnare i campioni di miele già lunedì 2 settembre dalle 21 alle 23 alla la parrocchia di Galcetello in via 7 Marzo 35 a Prato, mentre per tutti i produttori la data da segnare è giovedì 19 settembre dalle 21 alle 23 presso la sala della Capriate del Meucci a Mercatale di Vernio (via della Posta Vecchia).

La partecipazione al contest, che ha lo scopo di diffondere la cultura del miele e di incentivare il consumo del prodotto locale e di qualità, è aperta a tutti i mieli prodotti nella Valbisenzio nell’ultima annata. La valutazione verrà effettuata da un gruppo di consumatori, l’assaggio aperto alla cittadinanza, e anche a giovani assaggiatori, si è infatti rivelato negli ultimi anni un momento culturale, ma anche un ulteriore occasione di visibilità per i mieli concorrenti. I campioni di miele dovranno avere un contenuto d’acqua inferiore a 18%, perfettamente pulito e che sia stato estratto dai favi mediante centrifugazione.

Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso dovranno inviare campioni di 500 grammi per ogni campione concorrente in idonei vasi di vetro cilindrici completamente anonimi. Per informazioni rivolgersi ad Arpat, tel. 055 6533039 – [email protected].