Mezzana cambia mister. Ora guida Cristiano Ferri

C’è chi ha cambiato la guida tecnica, chi ha già messo a segno le prime operazioni in entrata o in uscita e chi sta lavorando a fari spenti per rinforzarsi. Il mercato del calcio dilettantistico è tornato nel vivo. La principale arriva dalla Seconda Categoria, con il Mezzana che nelle scorse ore ha esonerato il tecnico Fabio Donnini. La dirigenza ha voluto dare una scossa a seguito dell’ultima sconfitta rimediata domenica scorsa contro il Chiesanuova. La quinta piazza occupata dal Pistoia Nord dista tuttavia solo tre lunghezze e al nuovo mister Cristiano Ferri, richiamato per raccogliere l’eredità di Donnini dopo aver salvato il Mezzana nella scorsa stagione, la società chiederà di risalire la china. Qualcosa sta muovendosi anche in Prima Categoria: il portiere Edoardo Giuntini, svincolatosi dal Casale Fattoria, è ad un passo dalla firma con il Casalguidi (in Promozione). Il C.F., per contro, ha messo nel mirino l’attaccante Alessandro Baldi, in forza all’AM Aglianese: la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Poi c’è il Maliseti Seano, che ha salutato il centrocampista Tommaso Dessì (passato al Quarrata). E il CSL Prato Social Club ha ufficializzato un trasferimento relativo alla formazione femminile: la giocatrice Francesca Vitale è passata in prestito alla Galcianese. Detto dell’arrivo degli attaccanti Skota e Sene in forza alla Valbisenzio Academy, l’ultimo movimento in Terza Categoria riguarda il Tobbiana: il testimone del tecnico Alessandro Fantoni, dimessosi la scorsa settimane, è stato raccolto da Claudio Santini.

