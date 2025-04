MetJazz, finale con Mingus e Bolognesi

Ultimo concerto di Metjazz edizione del trentennale, domani sera alle 21 al Teatro Metastasio. Andrà in scena una formazione che celebra la vitalità della musica afroamericana e valorizza l’eccellenza della formazione musicale italiana attraverso le parole di una figura leggendaria come Gil Scott-Heron, un poeta, un musicista, uno dei padri del rap, un grande del soul, un militante e attivista per i diritti civili.

"Oggi che i muri tra hip hop, jazz e soul sono stati abbattuti – spiega il direttore artistico Stefano Zenni –, la sua lezione è tornata in primo piano e viene celebrata dall’eccellente contrabbassista Silvia Bolognesi, da sempre vicina a certi ambiti della musica nera statunitense, insieme alla straordinaria voce di Eric Mingus, figlio d’arte, sicuramente uno degli interpreti più autentici del repertorio di Scott-Heron".

Sul palco assieme a Mingus (nella foto) Bolognesi, ci sarà un nutrito ensemble di giovani musicisti cresciuti nei corsi di Bolognesi a Siena Jazz: Noemi Fiorucci e Lusine Sargsyan (voce), Emanuele Marsico (voce e tromba), Isabel Simon Quintanar (sax tenore), Andrea Glockner (trombone), Gianni Franchi (chitarra elettrica), Paolo Pee Wee Durante (tastiere), Santiago Fernandez (pianoforte), Simone Padovani (percussioni), Matteo Stefani (batteria).

Il concerto è in collaborazione con Toscana Produzione Musica. Biglietti in teatro o sul sito del Met.