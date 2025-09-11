Prato, Medical Sport festeggia 30 anni

Prato, 11 settembre 2025 – Traguardo importante per Medical Sport, la struttura fondata e diretta dal dottor Luca Magni, che festeggia i suoi 30 anni di attività in via del Castagno. Magni, ex talento del basket e ancora oggi protagonista a livello internazionale nella categoria MaxiBasket, è da tre decenni un punto di riferimento per atleti e appassionati di sport, sia per la medicina sportiva che per la riabilitazione. La sua competenza e la capacità di coniugare passione e professionalità hanno reso la struttura un approdo sicuro per chi deve affrontare infortuni, programmi di recupero o semplicemente i test medico-sportivi obbligatori.

In occasione dell’anniversario, nella sede completamente rinnovata, si sono ritrovati amici e sportivi che in questi trent’anni hanno condiviso esperienze e ricordi. Oggi Medical Sport si distingue per un approccio integrato che unisce tecnologie d’avanguardia ed équipe specializzate. Tra gli strumenti più innovativi spiccano il sistema DELOS per l’equilibrio posturale, i test di isocinetica per l’analisi della forza muscolare, e trattamenti avanzati come laserterapia multifrequenza, RSQ1, onde d’urto, tecarterapia, osteopatia e massoterapia, tutti personalizzati in base alle esigenze del paziente. Un’attenzione particolare è rivolta agli sportivi con servizi mirati: visite medico-sportive agonistiche e non agonistiche, programmi di prevenzione infortuni e idrokinesiterapia, ideali per un recupero funzionale a basso impatto. Competenza, innovazione e cura della persona hanno fatto di Medical Sport un vero punto di eccellenza a Prato, dove la passione per lo sport incontra la medicina di qualità.