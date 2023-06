Matteo Valdambrini, il “Diavolo” di Prato condannato a 10 anni

Prato, 28 giugno 2023 – Matteo Valdambrini è stato condannato a 10 anni e quattro mesi di reclusione. Questa la sentenza della Corte d’assise d’appello di Firenze nei confronti del 26enne di Prato arrestato dalla squadra mobile di Firenze nel giugno del 2020 con l’accusa di essere a capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti a subire atti sessuali dopo averli convinti di essere il “Diavolo”.

In primo grado, il giovane era stato condannato in abbreviato a 6 anni per cinque delle tredici violenze sessuali contestate e assolto dall’accusa di riduzione in schiavitù.