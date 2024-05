Marlene Kuntz dal vivo in piazza del Mercato col tour Catartica 2024

Dopo l’apertura di ieri, con la "Rino Gaetano Band Tributo Ufficiale", altro concerto di grande spessore sul palo di "Prato a tutta birra". Questa sera, a partire dalle 21.30, in piazza del Mercato Nuovo (ingresso libero) si esibiranno i Marlene Kuntz in una tappa di "Catartica 2024" il loro tour che è anche la ristampa dell’album uscito il 13 maggio del 1994. L’album di debutto della band è diventato una pietra miliare nella storia della musica italiana e ha contribuito il larga parte alla rinascita del rock underground nel nostro Paese. Nel disco sono presenti molti di quelli che in questi 30 anni sono diventati i grandi ‘classici’ della band nata per opera del chitarrista Riccardo Tesio e del batterista Luca Bergia, canzoni che anche il pubblico pratese che accorerà in massa a sentir suonare i suoi beniamini questa sera si aspetta di risentire ancora una volta. Prato a tutta birra, come di consueto, però non sarà soltanto buona musica dal vivo. La manifestazione, giunta alla sua dodicesima edizione, propone una serie di stand gastronomici con specialità tipiche dei vari territori, tante varietà di birra da degustare, giochi gonfiabili per i bambini e un mercatino artigianale per le famiglie.

L.M.