Mario Mario, che sorpresa. La band pratese in tour con Aurelia: un viaggio

Parte oggi il tour estivo dei Mario Mario, giovane formazione etno-funk pratese pronta a farsi spazio nella scena musicale italiana. Il debutto sarà alle 22 al giardino del Fabbrichino in via Targetti, per la rassegna Ex Fabrica. La serata sarà l’occasione per ascoltare dal vivo Aurelia, il loro Ep d’esordio uscito per l’etichetta pratese Capanno Dischi.

Sul palco cinque musicisti — Ivan Crisci, Andrea Cian, Alberto Della Pietra, Alessio Secco Burberi e Fabrizio Ganugi — accomunati da un incontro fortuito durante una jam session, e da lì in poi inseparabili. Il sound dei Mario Mario nasce da un mix di esperienze e ascolti, in bilico tra funk, world music ed echi jazz.

Aurelia è molto più di un Ep: è un viaggio strumentale lungo sei tracce registrate rigorosamente in live session, che raccontano — senza parole ma con moltissimo ritmo — il percorso musicale della band lungo la costa tirrenica, dalla Toscana alla Francia, con tutte le sfumature e contaminazioni culturali che questo itinerario evoca.

Il tour dei Mario Mario prevede un calendario fitto di date nei principali festival e club italiani, con tappe di rilievo nazionale e aperture a nomi importanti della scena elettronica e alternative, tra cui i Planet Funk.

Il progetto discografico è firmato Capanno Dischi, nuova realtà pratese nata come spin-off del leggendario Capanno 17, uno dei locali di riferimento della musica live in Italia, e punta tutto su produzioni in presa diretta, video e distribuzione in vinile, per restituire tutta la “verità” del suono degli artisti.

La partenza da Prato non è casuale: è un ritorno a casa, ma anche un trampolino verso un’estate densa di musica, chilometri, palchi e nuovi orizzonti.