Marijuana lavorata con il ghiaccio. Smantellato laboratorio casalingo

La piantagione era a Scandicci, poi la marijuana veniva lavorata con il ghiaccio e confezionata in laboratori casalinghi nelle province di Prato, Firenze e Pistoia. La rete di produzione di hashish "ice" è stata smantellata con un’operazione della guardia di finanza di Empoli, coordinata dalla procura di Firenze, grazie a sequestri e perquisizioni nelle tre province. Nei giorni scorsi sono state sequestrate 14 piante di marijuana, 35 grammi di hashish, 1,2 chilo tra infiorescenze e polline di marijuana, tre telefoni cellulari oltre a materiale per confezionamento e 9.670 euro probabile provento di spaccio. Sei le persone, tutti italiani, indagate tra le province di Firenze, Prato e Pistoia per produzione e lavorazione di stupefacenti a fini di spaccio. È emerso, in base a quanto ricostruito, che grazie alla coltivazione casalinga di una mini-piantagione di marijuana gli indagati si approvvigionavano delle infiorescenze per produrre la variante di hashish battezzata "ice" per il particolare processo di lavorazione con il ghiaccio.

La lavorazione della sostanza avveniva anche in un laboratorio casalingo allestito nell’abitazione di uno degli indagati, residente a Montelupo Fiorentino (Firenze). L’uomo, nell’ottobre 2024, era stato individuato nel corso dei servizi di controllo e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In quell’occasione, infatti, all’interno di una stanza, erano stati rinvenuti e sequestrati led rings, strumenti da taglio, vari bruciatori per sciogliere la sostanza stupefacente e renderla cremosa, 200 grammi di hashish e marijuana e 67 grammi di sostanze psicotrope varie.