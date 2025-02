Maratonina, che la festa cominci

L’appuntamento con la trentacinquesima edizione della Maratonina Città di Prato si sta avvicinando e la macchina organizzativa è già in piena azione. La classica manifestazione podistica quest’anno si svolgerà domenica 13 aprile. Non ci sarà solo il percorso della gara internazionale sui 21,097 km ma sono stati confermati anche quelli più brevi: la Stracittadina di 10 km, la Walking di 4 km e la Fido Running con l’amico a 4 zampe.

"Le iscrizioni stanno andando molto bene - spiega Fabrizio Lanzini dell’organizzazione -. Proprio per incentivare i tanti appassionati, abbiamo lasciato la quota della Prato Family Run a 5 euro. Uniremo poi il divertimento alla solidarietà con la Lega Italiana Fibrosi Cistica e con il numero 1522 contro la violenza sulle donne. Come tradizione premieremo i migliori arrivati della provincia di Prato con il Trofeo Cna Prato Memorial Daniele Biffoni. Siamo sicuri che anche quest’anno sarà una bella festa".

Intanto hanno preso il via gli appuntamenti di preparazione. Ogni martedì alle 19 c’è la possibilità di ritrovarsi davanti al negozio Il Campione in via Mino da Fiesole per correre o camminare in vista della partecipazione alla gara. Per info è possibile chiamare il numero 0574.583340.

Massimiliano Martini