Maltempo, danni e disagi in Valbisenzio. A Cantagallo in azione gli spargisale

Vaiano (Prato), 22 novembre 2024 – Il maltempo ha di nuovo fatto passare una notte difficile agli abitanti della Valbisenzio.

La pioggia, iniziata nel pomeriggio, è caduta intermittente fino all’alba. Numeri importanti quelli dei cumulati, ma non da record considerati gli eventi degli ultimi anni. A Vaiano sono cadute in poche ore 87 millimetri di pioggia (equivalenti a 87 litri d’acqua per metro quadro di terreno), a Vernio 77, a Cantagallo 9, mentre la stazione pluviometrica dell’Acquerino ha registrato 112 mm (dati Centro Funzionale Regione Toscana). Il monitoraggio su fiume e torrenti e gli interventi su piccoli smottamenti e per il vento forte che ha buttato giù alcuni alberi sono stati numerosi. Aperta nella notte la sala intercomunale di Protezione civile.

Da sinistra la sala della protezione civile e un albero caduto al Morandaccio

Dalla serata di venerdì a Cantagallo saranno in azione i mezzi spargisale per garantire la circolazione veicolare in previsione dell’abbassamento delle temperature. A questo proposito i sindaci lanciano un appello ai cittadini perché qualunque problema sia subito segnalato al Vigili del Fuoco (112) o alla Protezione civile.

Vaiano

Le abbondanti piogge hanno evidenziato le note criticità del territorio, che complessivamente ha retto, anche se ulteriormente stressato e provato. Le situazioni più critiche all’intersezione di via di Popigliano con la 325 e all’Isola, che si è nuovamente allagata e sulla quale è intervenuta la Provincia. Riaperta verso l’una la viabilità di collegamento tra la collina di Prato e Figline. Qualche problema a Schignano in via Bertini, per l’ostruzione del Fosso del Castagno, risolta stamattina con intervento di tecnici comunali. Cadute di vari alberi anche sulla via Nuova per Schignano dove, per ora, si viaggia a senso unico alternato, mentre in via di Serilli e via di Sofignano gli alberi sono già stati rimossi.

Ci sono stati alcuni smottamenti e un cedimento nei detriti ammassati sulla Nosa. L’amministrazione ha chiesto con forza al Genio Civile un intervento urgente. Il livello delle acque del Bisenzio ha destato preoccupazione soprattutto a Gamberame e a La Tignamica. Fortunatamente la situazione è rientrata. È stata richiesta ad Alia pulizia con spazzamento meccanico di alcune strade invase da foglie e terra. L'interruzione di corrente elettrica a Vaiano, in via Bellosguardo e una parte di via Popigliano, sembrava risolta e invece la corrente ha ripreso a saltare. Enel ci sta ancora lavorando. L'amministrazione segue l'intervento, se entro stasera non sarà risolto, bisognerà ricorrere ai generatori per le famiglie interessate dal guasto.

Vernio

Il vento ha provocato la caduta di alberi. In località Morandaccio, un grosso tronco ha bloccato la strada. L’albero è stato rimosso nella prima mattinata. Anche a Poggiole il vento ha buttato giù un paio di piante, anche queste già rimosse. Sulla via di Cavarzano e a Luciana tolti rami caduti. A Cavarzano da ieri sera e fino a stamani è mancata la corrente elettrica, in mattinata i tecnici del servizio Enel hanno risolto, ma alcune squadre sono ancora in giro per sistemare delle criticità.

Cantagallo

Nottata trascorsa monitorando il livello del reticolo idraulico anche a Cantagallo. Il vento però ha gravemente danneggiato il tetto di una casa a Santo Stefano a Luicciana. La famiglia, un nucleo di 5 persone è attualmente ospite presso un agriturismo.

C’è stato anche uno smottamento sulla SR 325 in località Le Confina, ma nel Comune di Cantagallo, con il traffico circolante su una sola corsia. L’intervento di rimozione completato intorno alle 8 di questa mattina.

Nella notte segnalati alcuni allagamenti che non hanno provocato danni nella zona del Fabbro, con intervento di Publiacqua, e a Carmignanello. Stamattina le ditte interessate sono intervenute per la sistemazione dei tombini. Fenomeni di ruscellamento nella notte sulla SR 325 a nord di Carmignanello e sulla via di Migliana, per i quali l’amministrazione ha chiesto la messa in sicurezza ai proprietari delle aree interessate. Operazioni dei Vigili del fuoco, allertati dalla Provincia, per il taglio e la rimozione di alberi in via di Pertugiata a Migliana e a San Quirichello a Sant’Ippolito, mentre leggeri smottamenti di materiale sono stati risolti grazie al pronto intervento comunale. Nuovo appello agli enti competenti ad intervenire presto e in modo risolutivo sul fenomen