Maltempo a Prato e provincia: fiumi sorvegliati speciali. Grosso pino cade su auto

Prato, 27 febbraio 2024 – Il maltempo si fa sentire a Prato e provincia in un martedì 27 febbraio di allerta arancione. Non ci sono criticità gravi ma il ricordo di quanto accade a novembre fa ancora male e i comuni adottano precauzioni per evitare ogni possibile problema.

Maltempo in Toscana, la diretta

Volontari della protezione civile hanno posizionato nel pomeriggio sacchi di sabbia a protezione di alcune abitazioni a Figline di Prato, l'abitato a nord della città che il 2 novembre 2023 fu travolto dall'alluvione.

Lo si apprende dal Comune il quale rende anche noto che squadre sono operative anche lungo il Fosso Castagno, sempre a Figline. La decisione di mettere i sacchi di sabbia è stata presa dopo un sopralluogo tecnico.

Inoltre personale del consorzio di bonifica Medio Valdarno ha operato sulle portelle del torrente Ficarello in località Le Vanne mentre altri interventi sono in atto anche nella zona di via del Calice per favorire un corretto deflusso delle acque piovane.

A Prato, intorno alle 18, è caduto un grosso pino su un’auto in transito. E’ accaduto in via Caruso. Illeso il conducente. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Prato, con l'ausilio dell'autoscala e dell'autogru, ha provveduto alla rimozione della pianta. Sul posto anche la Polizia Municipale

Sempre nel Pratese è stata chiusa la Sr 325 (ex statale per Bologna) per una frana in località Pusignara e Casa Cantoniera. Chi da Prato deve raggiungere Montepiano dovrà passare da Barberino di Mugello poi prendere per la località Risubbiani. Chi da Montepiano deve scendere verso Prato dovrà andare a Barberino di Mugello e prendere l'autostrada A1 con uscita a Sesto-Calenzano oppure prendere lo svincolo con la A11 e uscire aPrato. Per i lavori di ripristino della strada, la viabilità rimarrà chiusa al traffico fino a domani pomeriggio.