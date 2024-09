Maltempo, esonda di nuovo il torrente Stregale. Evacuato chi abita al piano terra

Montemurlo (Prato), 8 settembre 2024 – L’ultima ondata di pioggia intensa che si è abbattuta su Montemurlo per tutto il pomeriggio, ha fatto di nuovo esondare il tratto tombato del torrente Stregale nella parte a nord. Coinvolte via del Parco, via Giunti e via Fratelli Cervi.

La polizia municipale e gli operatori della protezione civile comunale hanno fatto evacuare i cittadini che abitano ai piani terra o rialzati della zona interessata.

Il sindaco Calamai sta seguendo in prima persona l’evoluzione della situazione ed ora la principale preoccupazione è quella che tutte le persone trovino collocazione ai piani più alti o, se non ne hanno la possibilità, che lascino le abitazioni e possano trovare ospitalità da parenti e amici in zone sicure.

"Ora la priorità è la sicurezza delle persone e stiamo lavorando perché tutti trovino una collocazione sicura- dice Calamai- Stiamo monitorando costantemente la situazione".

Si registrano purtroppo altre criticità anche a Oste. Strade allagate in via Puccini, via Pomeria, via Quarto dei Mille, via Marsala.