Maltempo Prato, bomba d’acqua sui comuni medicei. Il sindaco: "Evento estremo”

Prato, 8 settembre 2024 – Fango per le strade, trasformate in torrenti, tombini saltati, allagamenti. La bomba d’acqua che si è abbattuta sui comuni medice a metà pomeriggio ha lasciato il segno: 71 millimetri di pioggia registrati dalla stazione meteo del Centro funzionale della Regione Toscana ad Artimino (il che significa 71 litri d'acqua per metro quadrato di terreno). Poco meno di 50 mm a Vaiano e Oste.

A Comeana allagato il circolo Arci.

A Prato sono stati chiusi i sottopassi di Pratilia e della Questura lungo la Declassata (viale Leonardo Da Vinci), poi riaperti intorno alle 18,30.

Interventi in corso segnalati dalla protezione civile:

- via del Ferro a Paperino, le fogne sono entrate in pressione di conseguenza sta uscendo l'acqua sulla sede stradale, è in corso il posizionamento di ballini di sabbia per evitare che l'acqua entri nelle abitazioni;

- via del Borrino a Figline posizionati ballini di sabbia a protezione delle abitazioni;

- consegnati 100 ballini di sabbia a scopo precauzionale all'ospedale;

- via Stradellino a San Giusto, intervento per allagamenti in strada;

- sono costantemente monitorate declassata (viale Leonardo da Vinci), tangenziale e viale Dell'Unione Europea;

- via del Leone a San Giorgio a colonica, intervento per allagamenti in strada;

- via di Ponte vecchio, in corso la ripulitura delle caditoie.

Presidi fissi attivati con delle squadre presenti sul posto:

lungo il Ficarello in via Anita Garibaldi e via di Sant'Ippolito;

sempre lungo il Ficarello all'altezza di Iolo in zona Ponte alle Vanne;

lungo il Bardena a Figline;

lungo il Bisenzio alla Madonna della Tosse Santa Lucia;

via del Borrino;

lungo la pedecollinare zona La Querce - Le Macine.

"Questa la situazione dopo un normale acquazzone di fine estate! Se continua fino a domani ci ritroviamo ad un altro 2 novembre! Basta!”, si legge sulla pagina Comitato Bagnolo per l’alluvione in relazione alla foto qui sotto:

La strada allagata

Antonio Matteo Meoni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Montemurlo, scrive: "Preoccupante la situazione a Montemurlo, dopo soltanto un’ora di pioggia, alcune strade sono alluvionate, una situazione allucinante, che riporta alla mente lo scorso novembre". Meoni continua: “I cittadini e i comitati chiedono risposte concrete, la situazione è insostenibile, l’autunno e l’inverno sono i mesi più critici, l’amministrazione adesso deve agire al più presto. Non è una polemica, mi è sempre stato insegnato a puntare il dito verso un obbiettivo e non verso un individuo. Questa situazione riguarda la sicurezza di tutti i montemurlesi, dico solo che chi ha le competenze necessarie, agisca al più presto affinché non si verifichino più situazioni simili, afferma il capogruppo del centrodestra montemurlese.