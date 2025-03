Maltempo, frane e dissesti: la mappa delle strade finite ko

Prato, 15 marzo 2025 – I segni del maltempo sono ben visibili, soprattutto sulla viabilità.

In Valbisenzio frana sulla 325 tra San Quirico e Sasseta, all’altezza del Km 53+700. Viabilità interrotta in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i vigili del fuoco e la ditta incaricata dalla Provincia per le prime verifiche. Dissestata anche la strada che da Montecuccoli scende verso Barberino.

Da sinistra la strada dissestata a Montecuccoli, al centro la frana tra San Quirico e Sasseta e a destra la provinciale del Montalbano a Carmignano

A Carmignano la provinciale 10 del Montalbano è chiusa dall’ altezza dell’ex ristorante Olga verso il Pinone.

Il Comune di Carmignano invita a non circolare su via Ginestre, che porta verso il lago, per presenza frane e su via Poggilarca e via del Palazzone (Poggio alla Malva - Artimino) per presenza frane.

Chiuse Via Statale rotonda Casa Rossa allagata: transito vietato in tutte le direzioni (Pistoia, Bocca di Stella, Firenze), Via La Nave (chiuso anche il ponte), Via Madonna del Papa (nel Brucio) per frana, Via Stazione, Via Lombarda, Via Calcinaia, Via Molinetto d'Elzana, Via Guido Rossa, Via Arrendevole (traffico interdetto dal ponte di Camaioni), Via Montefortini zona Castelletti, via delle Loggette, via Meucci, via Marconi e via Galilei.