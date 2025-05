Montebianco Prato Calcio a 5: sfida decisiva contro Atlante Grosseto nei playoff A2

Due gol di vantaggio da difendere per il Montebianco Prato Calcio a 5 nella gara di ritorno del primo turno dei playoff del campionato di serie A2 di futsal che oggi alle 15 è chiamato a giocare sul campo dell’Atlante Grosseto. Al Pala Bombonera i biancazzurri partiranno forti del successo conquistato all’andata (7-5) ma anche consapevoli che per passare il turno ci vorrà una prestazione di livello e non ci si potrà accontentare di difendere il vantaggio acquisito.

Oltretutto, l’andamento piuttosto nervoso di gara-1 (fortemente contestato l’arbitraggio da parte del presidente Aniello Apicella) costringerà il Montebianco a dover rinunciare alla presenza in panchina del tecnico Luca Pullerà, che a seguito dell’espulsione subita al Pala Kobilica è stato squalificato per ben tre giornate, e a quella in campo dell’argentino Angeloff, espulso a sua volta in gara-1 per proteste e fermato per una giornata. Anche nell’Atlante Grosseto si registra una assenza per squalifica, quella di Mariani.

Ricordiamo che la vincente del doppio derby fra Prato Calcio a 5 e Atlante si confronterà nel secondo turno con la vincente dell’altra sfida fra squadre del girone B, ovvero quello fra Futsal Russi e Buldog Lucrezia: all’andata i Buldog si sono imposti per 4-3 ma oggi è in programma il ritorno sul campo dei romagnoli.

Massimiliano Martini