Granfondo di mountain bike "Da piazza a piazza" a Prato: due percorsi per tutti i biker

Appuntamento domani con la granfondo di mountain bike "Da piazza a piazza", organizzato dall’Avis Verag Prato Est in collaborazione con la Uisp e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato e l’Unione dei Comuni della Valbisenzio. In questa trentaseiesima edizione saranno due i percorsi: quello di 47 km con un dislivello totale di 1.550 metri, che metterà alla prova resistenza e tecnica dei biker più esperti, e quello di 29 km con 810 metri di dislivello, adatto a chi desidera un’esperienza meno impegnativa ma comunque ricca di emozioni. "Da piazza a piazza" sarà tappa della Coppa Toscana Mtb oltre che dei due gironi del Rampitek e della Deltos Cup. Il ritrovo di partenza è fissato in via Bisenzio a San Martino a partire dalle ore 8, con le griglie che si apriranno alle 9.30. Lo start ufficiale è previsto alle 10. L’arrivo, come da tradizione, sarà nell’alveo del fiume Bisenzio, a suggellare un viaggio che attraversa le bellezze e le asperità tecniche del territorio. L’organizzazione garantirà tre punti ristoro lungo il percorso e uno all’arrivo, oltre ad assistenza medica e meccanica. Dopo la fatica, i partecipanti potranno usufruire dei servizi di lavaggio bici, docce e godersi il tradizionale pasta party. Oggi pomeriggio si aprirà anche il villaggio allestito in zona partenza e arrivo, dove saranno presenti stand tecnici e sponsor. Qui si terranno anche le premiazioni finali. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno della gara e ci sarà la possibilità di partecipare anche per i cicloturisti.

M.M.