Maliseti corsaro e grande grinta: Jolo battuto. La Pietà non si ferma, bene il Montemurlo

Una giornata, la ventisettesima dei campionati di Prima e Seconda Categoria che ha emesso qualche verdetto. Ma saranno in ogni caso le ultime tre partite della "regular season" a tracciare il quadro completo. Partendo dal girone D, dove lo Jolo è caduto in casa nonostante il gol di Carlesi: Simeone e Rossi hanno griffato il 2-1 con cui il Maliseti Seano è riuscito ad uscire dalla zona retrocessione. Gli uomini di mister Ambrosio sono oltretutto scesi in terza posizione perché il Settimello capolista ha brutalizzato il Casale Fattoria a domicilio (3-1) ed il CSL Prato Social Club è caduto contro la Folgor Calenzano (con i calenzanesi vittoriosi per 1-0). Può gioire il Prato Nord, che con il 4-2 inflitto al Galleni all’Atletico Casini Spedalino in quello che era di fatto uno scontro diretto per la salvezza vede avvicinarsi sempre più la permanenza in categoria. Scendendo invece in Seconda, continua a pieno ritmo la corsa della Pietà 2004, che al Faggi ha battuto 2-1 il Bugiani Pool 84. Un risultato che ha consentito alla banda Trupia di conservare i quattro punti di vantaggio sul San Niccolò, che ha vinto 4-1 allo Scirea contro il Chiesanuova (acuto di Amerini per i locali). Ma anche il Montemurlo, che sembra ormai aver trovato continuità di rendimento, può sognare: il gol di Capponi, per il gruppo di coach Ermini, vale l’1-0 sul Tavola ed il quarto posto in piena zona playoff. Ad un tiro di schioppo dalle posizioni che danno accesso agli spareggi-promozione si trova anche la Galcianese, che dopo il 2-1 casalingo imposto al Cintolese (Nannini, Traversi) può a ben diritto continuare a sperare. Dovranno rialzarsi, per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, tanto il Mezzana (battuta in casa dalla Virtus Montale) quanto la Valbisenzio (sconfitta 1-0 dal Montalbano Cecina). Brutta sconfitta per il Vernio, ormai retrocesso in Terza Categoria in anticipo: l’Olimpia Quarrata ha regolato i rossoblù con un netto 6-1. E si arriva al girone F, con un colpo di scena: il Poggio a Caiano non è riuscito ad andare oltre un 2-2 a Firenze con la Laurenziana. E la squadra di mister Marchetti ha perso lo scettro di prima della classe, visto che il Daytona ne ha approfittato per mettere la freccia e portarsi a +1. La Virtus Comeana ha consolidato la quarta piazza, aggiudicandosi il derby di Carmignano (2-0 contro la Naldi, con doppietta di Buti). Bene La Querce, che dopo l’1-0 sull’Atletica Castello vede la salvezza più vicina. Finale thriller a San Giusto, con i padroni di casa sconfitti per 3-2 dal Real Peretola: il direttore di gara ha richiesto l’intervento della polizia, a quanto pare a causa di una discussione particolarmente accesa a fine gara.

Giovanni Fiorentino