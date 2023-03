"Mai i viola al Lungobisenzio" Lo striscione degli ultras del Prato

"Signor Cappelli, capiamo perfettamente che le amministrative si avvicinano e che c’è disperatamente bisogno di visibilità, specialmente per gli sconosciuti. Quindi ecco, gliene regaliamo un altro po’. Ora basta però. E soprattutto basta caz..te". Non usano giri di parole gli ultras del Prato, che per dimostrare il loro scarso gradimento (si fa per usare un eufemismo) nei confronti della proposta del coordinatore di Forza Italia Prato, Simone Cappelli, hanno anche appeso uno striscione alla rotonda di ponte Datini, con scritto: "Le solite cappellate per un po’ di notorietà. I viola mai nella nostra città". Cappelli qualche giorno fa aveva proposto, in maniera provocatoria, ma nemmeno troppo, di ospitare la Fiorentina al Lungobisenzio: "Alcuni anni fa Commisso disse di impiegare ogni giorno quasi un’ora per andare e per tornare dal lavoro negli States. Lo disse, se non erro, quando si parlava dell’opzione Campi Bisenzio. Perché non spostare la Fiorentina esule dal suo Franchi a Prato? – aveva proposto in un comunicato ufficiale il coordinatore pratese di Forza Italia -. Un’amministrazione sveglia avrebbe già dovuto proporre questa soluzione. Certo, qui non ci sono tribune sospese o scale elicoidali, ma la scelta di spostarsi a Prato potrebbe offrire numerosi vantaggi per entrambe le squadre: la Fiorentina potrebbe continuare a giocare le sue partite in Toscana, il Prato avrebbe l’opportunità di ospitare una squadra di prestigio, che potrebbe attirare un pubblico sicuramente più vasto di quanto non accada oggi". E ancora: "Inoltre, la presenza della Fiorentina a Prato potrebbe rappresentare un’occasione per ristrutturare completamente lo stadio – insisteva Cappelli -, creando un impianto all’avanguardia e moderno, in grado di ospitare squadre di livello nazionale e internazionale". I tifosi biancazzurri hanno già espresso la loro opinione. Difficile vederli al Lungobisenzio per una qualsiasi partita di una squadra che non sia il Prato. Men che meno, peraltro, se si parla della squadra viola di Firenze.

L. M.