Magia della lettura: in Lazzerini la mostra firmata dagli alunni

La sala ragazzi e bambini della biblioteca Lazzerini da lunedì al 1° giugno sarà colorata dalla mostra dei lavori delle classi che hanno aderito ai progetti "Fiocco Giallo... nasce un libro" e "Storia del libro: dal Medioevo ai tempi d’oggi", realizzati nell’ambito delle Offerte formative per l’anno scolastico 2022-2023. Il primo progetto a cura di Barbara Noci e Susanna Pellegrini, i ragazzi, partendo da un genere letterario diverso per ogni classe, hanno realizzato una storia con testo e immagini, fino alla rilegatura del libro. Un percorso che li ha portati a sperimentare quanto lavoro creativo occorra per far nascere un libro, a lavorare in gruppo, a sperimentare diverse tecniche artistiche, ad approfondire le caratteristiche del genere letterario prescelto attingendo al patrimonio della biblioteca. Il secondo progetto, svolto in collaborazione con le Biblioteche diocesane e l’Archivio di Stato, è un laboratorio itinerante in cui nelle varie sedi i ragazzi sono venuti a contatto con i libri antichi e hanno sperimentato la scrittura mercantesca e la miniatura fino ad arrivare alla creazione di un libro di classe, una sorta di annuario in stile medievale. E a proposito di Lazzerini c’è da ricordare stasera alle 21 l’appuntamento con "Le donne del cielo", incontro con Monica Menzogni, astrofila e presidente di Quasar. Si parlerà delle donne che nel corso dei secoli hanno dato un contributo significativo al progresso scientifico in campo astronomico: da Ipazia d’Alessandria, a Henrietta Leavitt, Anne Cannon, Margherita Hack. Infine, domani in Lazzerini alle 17 Alessandro Attucci presenterà il suo nuovo librio di poesie "Specchi e risonanze" (Attucci Editrice) in dialogo con l’italianista Rossana Cavaliere.