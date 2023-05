Maggio dei libri Federico Sarti domani in Roncioniana

Domani alle 17 nella sala lettura della Biblioteca Roncioniana è in programma la presentazione del volume di Federico Sarti "Pietro Fancelli a Baragazza. Le premesse per un dipinto contestato". Dialogherà con l’autore Maria Lorello. Come ha potuto una comunità di agricoltori e boscaioli dell’Appennino tosco-emiliano, presumibilmente privi di conoscenze artistiche, mettere in discussione il dipinto, eseguito, da chi stava per diventare uno dei più significativi pittori della Bologna a cavallo dei secoli XVIII e XIX? Quali furono i motivi che la spinsero a contestare le scelte estetiche e rappresentative di una committenza civile e religiosa, che aveva nell’importante città emiliana il proprio punto di riferimento culturale e sociale? Perché fu chiamato un altro artista a modificare l’opera appena terminata? Il libro di Federico Sarti cerca di dare risposta a queste domande attraverso un percorso storico ricco di avvenimenti. La presentazione potrà essere seguita anche in modalità a distanza sulla piattaforma Jitsi Meet. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito de "Il Maggio dei libri 2023".