Macrolotto Zero ancora invaso dai rifiuti. "Servono sanzioni più pesanti"

Prato, 30 novembre 2023 – “Siamo davvero esasperati nella zona del Macrolotto Zero. Sono 40 anni ormai che sopportiamo questo degrado igienico, sanitario, sociale e ambientale. Qui bisogna mettere in campo una task force che controlli a tappeto l’intero quartiere, strada per strada, casa per casa, perché molti non sanno nemmeno cosa significhi fare la raccolta differenziata. Ma soprattutto non capiscono che non possono buttare i rifiuti per strada o sui marciapiedi".

A distanza di qualche mese dall’ultima volta, Bruno Gualtieri torna ad alzare la voce e a chiedere un intervento da parte dell’amministrazione comunale nella zona del Macrolotto Zero. Dove, come testimoniano le immagini scattate dal presidente del "Comitato di via Pistoiese Macrolotto Zero per la tutela del territorio", la sporcizia abbonda nelle strade del quartiere. Fra le più interessate ecco via Puccini, via Pistoiese, via Marini, via 4 Novembre, via 9 agosto e Piazza Bettarini. Presenti non solo sacchetti dell’immondizia gettati qua e là in maniera casuale, ma anche scatoloni pieni di vestiti e altri oggetti, porte in legno, materassi e sedie. Di tutto e di più insomma. "La situazione è degenerata rispetto alle segnalazioni della scorsa estate e va sempre peggio dato che a parole il Comune fa tutto, ma nella sostanza non fa nulla perché continua a comportarsi nel solito modo, senza ottenere alcun risultato concreto - sottolinea Gualtieri - Bisogna adottare delle sanzioni pesanti nei confronti di chi non rispetta i residenti che hanno sempre tenuto un atteggiamento rispettoso".

E’ questo che farà presente Gualtieri all’amministrazione comunale durante il prossimo incontro con il comitato. "Al tavolo di osservazione permanente abbiamo chiesto l’introduzione del vigile di quartiere che controlli a piedi e in macchina le strade giorno e notte, in collaborazione con polizia, carabinieri e Guardia di finanza. Abbiamo inoltre preteso che venga trovato un accordo fra il Comune e i carabinieri in pensione per girare nelle vie durante il giorno. Inoltre, ci vuole un adeguato servizio di videosorveglianza per ogni strada. Insomma, occorre una vera e propria strategia per combattere tutto questo degrado che sta soffocando ogni cittadino del quartiere".